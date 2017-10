Disfunção Sexual Feminina: Tudo Que Você Precisa Saber

Dor durante o sexo? Fique atenta, você pode estar sofrendo com alguma disfunção sexual



A disfunção sexual é cada vez mais comum entre as mulheres brasileiras, inclusive, o problema pode afetar o bem estar de muitas delas, já que as relações sexuais são fundamentais para a saúde. Por sinal, é impressionante o número de mulheres que imagina que sentir dores durante uma relação sexual é algo normal. Na verdade, nenhum tipo de insatisfação pode ser tratado com normalidade.

Geralmente, as pessoas tendem a acreditar que existem fases na vida da mulher em que a perda da libido é comum. Em parte, esse conceito é verdadeiro, mas o fato é que a disfunção sexual pode se manifestar em qualquer fase da vida, desde a juventude.

alto risco para o desenvolvimento de algum tipo de disfunção sexual, e quando abordada uma disfunção específica, o índice atingiu 90%. Para se ter uma ideia sobre a extensão do distúrbio, um estudo realizado em 2013, que contou com a participação de mulheres com idades entre 18 a 31 anos, constatou que 25% delas tinham, e quando abordada uma disfunção específica, o índice atingiu 90%.

As cinco funções sexuais femininas

A função sexual feminina pode ser dividida em cinco partes: desejo, excitação (resposta física ao desejo), orgasmo, satisfação geral com a vida sexual, e dor.

Influência emocional

Os casos mais simples de disfunção sexual são caracterizados pela diminuição da libido, enquanto os mais graves são marcados por uma profunda sensação de dor durante o ato sexual. Existem mulheres que já são casadas há vários anos e que sempre sofreram com dores durante a relação sexual. Por entender que essa dor não se configura como um problema, essas mulheres tendem a não buscar ajuda médica.

Além disso, muitas mulheres acabam ouvindo do médico que as dores durante o coito são completamente normais e irão desaparecer a partir do momento em que elas relaxarem. Evidentemente, a parte emocional pode estar diretamente correlacionada à disfunção. Porém, quem deve afirmar se as dores são devido a possíveis influências emocionais é o psicólogo. A maior dificuldade consiste em determinar se é algum problema emocional que está causando a disfunção sexual ou o contrário. Mesmo que a parte emocional não seja a causa do problema, certamente ela poderá gerar repercussões negativas.

Tratamento

A fisioterapia trabalha toda a parte circulatória e principalmente os músculos dorsais e pélvicos. Essa musculatura é predominante na área circundante do canal vaginal, região que sofre pressão durante o ato sexual. Por mais debilitado que um músculo esteja, ele pode ser reabilitado a partir de uma única fibra. Para isso, existem procedimentos manuais que podem aprimorar o funcionamento dessa musculatura. De preferência, o fisioterapeuta deve sempre trabalhar ao lado de um psicólogo.



